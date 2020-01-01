فريق يونيون برلين يخطط لفتح مدرجاته للجماهير

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
وكالات
تستعد فرق الدوري الألماني لكرة القدم للموسم القادم في ظل تحركات لانتزاع تصاريح استثنائية للسماح للجمهور بحضور المباريات. فهل يعود عشاق المستديرة إلى المدرجات؟ وما هي الإجراءات والمخاوف؟.

وعلى خطى باريس سان جيرمان الذي لعب أمس الأحد 12 يوليومع مضيفه لوهافر ودياّ، ولأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا أمام الجمهور، يخطط فريق يونيون برلين إلى فتح أبواب ملعبه أمام الجمهور اعتبارا من الموسم القادم، في خطوة تتناقض نهائيا مع الإجراءات القانونية الصارمة المتخذة وفق اتفاق رابطة الأندية والسلطات الألمانية.

ويعد يونيون برلين أول فريق من منافسي الدرجة الأولى للدوري الألماني، يعلن عن خطوة كهذه منذ تفشي جائحة كورونا. وحسب بيان نشره على موقعه الرسمي، فيونيون برلين يريد فتح أبواب ملعبه أمام الجمهور والذي يتوفر على طاقة استيعابية تصل إلى 22 ألف شخص.

وتقضي خطة يونيون برلين بالتخلي عن إجراءات التباعد وارتداء الكمامات، وعلى من يريد دخول الملعب تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لا يتعدى 24 ساعة، على أن يتولى النادي نفقات الفحص.

ورغم أنه ضمن قانون صادر قبل أشهر قليلة عن ولاية برلين، جميع الأنشطة الكبرى بتجمعات بشرية ضخمة ممنوعة إلى غاية أكتوبر القادم، وحول ذلك نقل موقع "دير شبيجل" الألماني عن مدير إدارة النادي كريستيان أربايت قوله: "ما أقرره يمكنني إلغائه، كما يمكنني الحصول على تصريحات استثنائية".

هذا الكلام يبيّن مدى ثقة الفريق الذي أنهى الموسم من المركز 11 من الحصول على موافقة السلطات.

لكن ماذا عن المخاوف السائدة من موجة ثانية تهدد أوروبا مجددا؟ وماذا عن الفرق الأخرى، ألن تطالب بدورها بتصاريح استثانية من سلطاتها، فيختلط الحابل بالنابل؟

قبل السماح لفرق الدوري من استئناف نشاط هذا الموسم، التزمت هذه الفرق بعدد من الإجراءات الصارمة، تضمنت فحوصا لفيروس كورونا بكل دوري للاعبين والأطقم العاملة، وفي حال كان الاختبار إيجابيا خضع المصاب إلى حجر صحي صارم، ولم يسمح إلا لـ300 سخص على أقصى تقدير بتمابعة المباريات من الملاعب. اختصارا، كانت هذه الشروط الأساسية التي وضعتها السلطات لأنشطة كرة القدم.

ما أعلن عنه يونيون برلين من إجراءات كشرط للدخول الملاعب، سيثير حتما حفيظة وغضب الأطباء، الذين لطالما حذروا من نسبة الخطأ في هذه الفحوصات، وأي عدوى وسط هذا التجمهر تعني إصابات بالمئات.

 

من جهة أخرى، ترجح بعض المواقع الإعلامية المحلية أن نفقات الفحص قد تكلف يونيون برلين مليون يورو وذلك بمعدل ستين يورو للفحص الواحد، وفي حال كان الملعب مملوئا عن آخره. فهل يستطيع هذا الفريق تحمل كل هذه النفقات، خاصة وأن قيمة التذاكر لا تعوض إطلاقا هذه النفقات؟

على العموم، لم يصدر عن الجهات المسؤولة أي تعليق أو تعقيب على الخطط المعلن عنها. فيما دخل فريق لايبزيغج على الخط بمخطط آخر يقتضي بالسماح لـ22 ألفا بالدخول إلى الملعب، وهي نصف الطاقة الاستعابية لملعب لايبزيج، على أن يلتزم الحضور بمسافة التباعد بنحو 1، 5 متر وارتداء الكمامات.

ويأتي ذلك في وقت تريد فيه ولاية ساكسونيا (عكس ولاية برلين) اعتبارا من سبتمبر السماح بإقامة الفعاليات الكبرى.

يذكر أن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم سوف تنطلق في 18 من سبتمبر، وقبل ذلك بأسبوع سوف تقام أولى مباريات بطولة كأس ألمانيا.

أخبار تهمك

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كلوب يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن ليفربول

منذ أقل من ساعتين

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ 38 دقيقة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 19 ساعة

تشيلسي ينافس ليفربول على الصفقة المنتظرة

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بردع رئيس الزمالك ومحاسبة قناة ناديه

منذ أقل من ساعتين

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:17 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

06:01 م

عاجل - قرار جديد من الأهلي ضد مرتضي منصور

07:01 م

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

09:18 ص

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام