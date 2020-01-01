بعد مرور 20 عاماً عليها.. هيثم شاكر يسترجع ذكريات أغنية "أحلف بالله"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:14 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
فايقة محمد عادل
أستعاد النجم هيثم شاكر ذكريات اغنيته "احلف بالله" والتي مر عليها عشرون عاماً.

حيث نشر مقطع فيديو من كواليس هذه الأغنية ، وذلك عبر صفحته الرسمية بإنستجرام .

وظهر بالفيديو هيثم شاكر وحكيم وحسام حبيب وعلق هيثم قائلاً : فيديو من الأرشيف عمره ٢٠ سنة تقريبًا أثناء عمل الماستر لأغنية "أحلف بالله" الفيديو من تصوير المنتج الاستاذ فايز عزيز . ويظهر في الفيديو النجم حميد الشاعري والنجم حكيم والنجم حسام حبيب ومهندسي الصوت اسامة الشيخ وفادي .

والجدير ذكره أن هيثم شاكر شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، والذي حقق خلاله نجاحاً جمهاهيريا برفقة منه قضالي وسهر الصايغ وآخرين.


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