بعد مرور 20 عاماً عليها.. هيثم شاكر يسترجع ذكريات أغنية "أحلف بالله"
الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:14 م
فايقة محمد عادل
أستعاد النجم هيثم شاكر ذكريات اغنيته "احلف بالله" والتي مر عليها عشرون عاماً.
حيث نشر مقطع فيديو من كواليس هذه الأغنية ، وذلك عبر صفحته الرسمية بإنستجرام .
وظهر بالفيديو هيثم شاكر وحكيم وحسام حبيب وعلق هيثم قائلاً : فيديو من الأرشيف عمره ٢٠ سنة تقريبًا أثناء عمل الماستر لأغنية "أحلف بالله" الفيديو من تصوير المنتج الاستاذ فايز عزيز . ويظهر في الفيديو النجم حميد الشاعري والنجم حكيم والنجم حسام حبيب ومهندسي الصوت اسامة الشيخ وفادي .
والجدير ذكره أن هيثم شاكر شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، والذي حقق خلاله نجاحاً جمهاهيريا برفقة منه قضالي وسهر الصايغ وآخرين.
حيث نشر مقطع فيديو من كواليس هذه الأغنية ، وذلك عبر صفحته الرسمية بإنستجرام .
وظهر بالفيديو هيثم شاكر وحكيم وحسام حبيب وعلق هيثم قائلاً : فيديو من الأرشيف عمره ٢٠ سنة تقريبًا أثناء عمل الماستر لأغنية "أحلف بالله" الفيديو من تصوير المنتج الاستاذ فايز عزيز . ويظهر في الفيديو النجم حميد الشاعري والنجم حكيم والنجم حسام حبيب ومهندسي الصوت اسامة الشيخ وفادي .
والجدير ذكره أن هيثم شاكر شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حب عمري" ، والذي حقق خلاله نجاحاً جمهاهيريا برفقة منه قضالي وسهر الصايغ وآخرين.