سيرين عبد النور تشارك جمهورها طريقة عمل الباستا

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إعتادت الفنانه سيرين عبد النور علي مشاركة جمهورها التفاصيل المميزة في يومها ، حيث نشرت من قبل فيديو لها وهي اقوم بالرقص واليوم، شاركت جمهورهازفيديو وهي تقوم بالطبخ.



و نشرت الفنانة سيرين عبد النور فيديو لها وهي تقوم بالطبخ وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت" سيرين" وهي تقوم بعمل الباستا بطريقة سهلة وبسيطة في منزلها وتقف إبنتها لجوارها، وتقدم طريقة الطبخ لجمهورها.





يشار إلي أن سيرين كانت قد غابت عن دراما موسم رمضان 2020 بسبب تأجيل فيروس كورونا للعديد من أعمالها واقتصر ظهورها في تقديم برنامج سهرانين معاكم بالبيت مع النجم أحمد فهمي



و كانت قد لمعت في سماء الدراما العربية في بطولة مسلسل الهيبة رفقة شيخ الجبل تيم حسن لتنفي أخبار مشاركتها في الهيبة الرد وتعلن عن مشاركتها في بطولة مسلسل دانتيل رفقة النجم السوري محمود نصر في مسلسل يأتي تحت تصنيف المسلسلات