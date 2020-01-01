تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أجرى هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، جولة للمتابعة الميدانية على الطبيعة، للاعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة مستشفى بنى عبيد التخصصى، بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه.

وتابع "الشيخ" ميدانيًا على الطبيعة الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة مستشفى بنى عبيد التخصصى وذلك بتكلفة تبلغ 250 مليون جنية، كمرحله اولى والمستشفى مقامه على مساحة 4 آلاف متر مربع وبها مختلف الأقسام الطبية.

وأكد أنه يوجد بالمستشفى مبنى قديم، يضم الادارة الصحية لبنى عبيد باقسامها المتنوعة ومكتبا للصحة، هذا فضلا عن أن المستشفى تضم وحده كبيرة للغسيل الكلوى به 60 سرير و19 ماكينه غسيل كلوى.

وقال نائب المحافظ، إن الزيارة استهدفت تفقد أعمال التجديد والتطوير الجاريه فى المستشفى، وتفقد مبنى المستشفى القديم الموجود به الإدارة الصحية الحالية.

وتفقد نائب المحافظ، المكان المقترح لنقل الإدارة الصحية ومكتب الصحة المشار اليهما داخل استاد ببنى عبيد الرياضى، وذلك بهدف تمكين الشركة المنفذه من إتمام أعمال التطوير على أكمل وجه ممكن، وسرعة دخولها بعد إنهاء تطويرها ورفع كفائتها لخدمه اهالى المنطقة بالكامل.

كما تضمن برنامج زيارة نائب المحافظ ايضا، تفقد المكان المقترح لنقل الإداره الصحيه به داخل الاستاد وفقا لشروط محدده، كما تفقد إستاد بنى عبيد الرياضى الملاعب والفندق وأعمال التطوير التى تتم داخل النادى.

حضر الزيارة حاتم قابيل رئيس مركز ومدينه بنى عبيد ومكرم رضوان عضو البرلمان عن بنى عبيد ومسئولى قطاع الصحة والشركة المنفذه القائمة على أعمال التطوير للمستشفى.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتحسين الدائم لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوسع المستمر في تنفيذ المنشآت الصحية بالمحافظات المصرية.

تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية في بني عبيد وتطوير مستشفى بنى عبيد التخصصي بتكلفة 250 مليون جنيه

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