خالد الجندي للشباب: استغلوا صحتكم فى طاعة الله (فيديو)

وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نصيحة للشباب، قائلًا:" عليكم استغلال صحتكم اليوم في طاعة الله عز وجل وشغل وقت فراغه بالتقرب إلى الله"، موضحًا أن المسن الذى يصلى على كرسى بسبب مرض من أمراض تقدم السن يأخذ أجر الركوع والسجود كاملًا.





وأضاف" الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: أن أجر المصلى على كرسى كامل لا ينقص منه شيء، كونه واظب على الصلاة وطاعة الله عز وجل في شبابه.











