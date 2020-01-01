مترو الأنفاق: نحن بصدد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث (فيديو)

قال اللواء عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم وصول ثاني قطارات صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، موضحا أن الخط الثالث للمترو طوله 42 كيلو ويتكون من 35 محطة.





وأشار "والي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية ""ten، مساء الإثنين، إلى أنهم بصدد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث والتي تتكون من 6 محطات، منوها بأن هناك 16 قطار يعملون على الخط الثالث، ومع زيادة عدد المحطات سيتم زيادة عدد القطارات.





واستقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، ثاني قطار مترو أنفاق جديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة 8 سنوات، وذلك للعمل بالخط الثالث للمترو.







