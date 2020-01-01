مترو الأنفاق: نحن بصدد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:00 م
اللواء عصام والي
اللواء عصام والي
هدى عبدالرازق
قال اللواء عصام والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم وصول ثاني قطارات صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للعمل بالخط الثالث للمترو، موضحا أن الخط الثالث للمترو طوله 42 كيلو ويتكون من 35 محطة.

وأشار "والي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية ""ten، مساء الإثنين، إلى أنهم بصدد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث والتي تتكون من 6 محطات، منوها بأن هناك 16 قطار يعملون على الخط الثالث، ومع زيادة عدد المحطات سيتم زيادة عدد القطارات.

واستقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، ثاني قطار مترو أنفاق جديد، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة 8 سنوات، وذلك للعمل بالخط الثالث للمترو.



كانت الهيئة القومية لمترو الأنفاق وقعت الصفقة مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، بإجمالي تكلفة 6 مليار و361 جنيه بواقع "317 مليون يورو + 640 مليون جنيه مصري".

ووفقا لوزارة النقل، يجرى تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـومة الكورية بامتيازات عديدة "فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة"، والباقي من الموازنة العامة للدولة.

وتشمل الصفقة تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة "هيونداي" وتدعيمها للتصنيع المحلى في مصر.

وجرى إنزال قطار المترو الجديد من على متن السفينة القادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية على رصيف 66 بميناء الإسكندرية، بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وشملت عملية الإنزال تعقيم السفينة وطاقمها وقطار المترو والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر معها، قبل أن يجرى وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدها لنقلها إلى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث والبالغ عددهم 15 قطارا.

ويتميز القطار الجديد بمواصفات عديدة منها نظام تكييف هواء عالي السعة، ومزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

ويشمل القطار كاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجاريا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

ويحوى القطار أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، فضلا عن تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.

ومن المقرر وصول باقي القطارات تباعا، وفقا للجدول الزمنى المحدد وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكبيوم بعد افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والذى ينتهى بمحطة عدلي منصور.

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مترو الأنفاق قطارات بوابة الفجر المرحلة الرابعة الخط الثالث

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