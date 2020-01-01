وكيل زراعة الفيوم يستقبل ممثلين من قطاع الزراعة الآلية لعرض الآلات الحديثة للمزارعين



وذلك للتعاون المشترك بين مديرية الزراعة وقطاع الزراعة الآلية لعرض الآلات الحديثة على المزارعين بالمحافظة نظرا لان مديرية الزراعة بالفيوم تقوم بعمل دورات تدريبية وتوعوية للمزارعين بصفه مستمرة.



وأشار وكيل الوزارة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتيسير على المزارع الصغير، ورفع العبء عن كاهله، حيث تسهل الماكينة على المزارع عملية اخلاء أرضه مباشرة والتجهيز لزراعة المحصول التالى لافتا إلى أن ذلك يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد من المحصول خلال الحصاد، فضلا عن زيادة الإيرادات للمزارع الصغير بالماكينات الزراعية.



وأيضا كانت الميكنة أحد العوامل المسؤولة عن التحضر والاقتصادات الصناعية. وإلى جانب تحسين كفاءة الإنتاج، تساعد الميكنة على تحقيق زيادة في حجم الإنتاج وتحسين المنتجات الزراعية. على الجانب الآخر، فإنها تحل محل العمالة الزراعية غير الماهرة.



وأضاف نظرًا لوجود ماكينة الكومباين، تقوم لأول مرة فى مصر بكافة عمليات حصاد محصول القمح، حيث تقوم الماكينة بدراس القمح وتقطيع القش إلى تبن وتجميعه إلى كومة في نفس الوقت.



كما يوجد آلة لجمع الزيتون اليا بدون أيدي بشرية بمحطة الزراعة الآلية بالعدوة حيث يعد محصول الزيتون من المحاصيل الرئيسية بالفيوم، والجمع بالأيدي البشرية يسبب فاقد للزيتون حيث هناك وسيلتان لحصاد الزيتون إما الحصاد اليدوي، والذي يعتمد على قيام العمالة بتسلق الأشجار باستخدام السلم، وهز الأغصان والفروع والطرق عليها ليسقط الزيتون على الأرض، وهذا يتطلب جهدا بشريا كبيرا وعددا كبيرا من الأيدي العاملة، أو استخدام البعض لذراع تمشيط، يقوم بإسقاط الثمرة من الشجرة دون الحاجة إلى تسلقها، ومشكلة هذه الطريقة أنها تحدث خدوشا بالثمرة تؤثر على جودتها وفرصها التسويقية والتصديرية وكذلك آلة لحصاد البنجر.



ويوجد أيضا تسوية بالليزر وتسطير قمح بسطارة المصاطب والالات حديثة لجميع أنواع الزراعة والتطهير

بوحدة الهندسة الزراعية او الزراعة الآلية بجميع مراكز الفيوم.

استقبل اليوم الاثنين، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بمكتبة بديوان عام المديرية ممثلين عن الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس ممدوح سعد مدير عام منطقة غرب الفيوم للهندسة الزراعية والأستاذ محي الدين أحمد مدير عام الشئون المالية والإدارية لشمال الصعيد والأستاذ محمد عبد الظاهر مدير إدارة التشغيل بمنطقة غرب الفيوم.