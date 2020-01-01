إصدار بطاقات تموين لـ 50 ألف أسرة من تكافل و كرامة والاستعلام إلكتروني

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:38 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
الفجر الاقتصادي
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين للمستفيدين من برنامج تكافل و كرامة و بلغ العدد الأسر المستفيدة ٥٠ ألف أسرة من برنامج المساعدات النقدية المشروطة من تكافل و كرامة بناء علي طلب وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى و التموين والتجارة الداخلية لتكامل الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية .

و تيسيرا على المواطنين فى الحصول على البطاقات التموينية  تم إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذى صدرت لهم بطاقات تموينية و ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني :

HTTPS://tk.moss.gov.eg/
للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه و سرعة التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابعة لسكنه للحصول على بطاقته التموينية.

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وزارة التموين تكافل وكرامة بطاقات التموين التضامن الاجتماعي

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