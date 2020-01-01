الإعلان التشويقي لـ"الغسالة" يثير الجدل حول تشابهه بمسلسل "dark"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:56 م
الغسالة
الغسالة
مي مرسي
تم عرض الإعلان التشويقي لفيلم "الغسالة"، والذي من المقرر عرضه في دور السينمات قريبا، وأصبحت الصورة واضحة بالنسبة لفكرة فيلم "الغسالة".

وتدور أحداث فيلم "الغسالة" حول السفر عبر الزمن من خلال الغسالة، وآثار الإعلان التشويقي للعمل الجدل بسبب تشابهه مع مسلسل "dark"،حيث تدور فكرته أيضا عن السفر عبر الزمن.

وجاء الإعلان التشويقي لفيلم "الغسالة" بالتزامن مع عرض الموسم الأخير من مسلسل "dark"، مما جعل الجمهور يتساءل حول أخذ فكرة المسلسل ولكن الفكرة الأصلية تعود إلى فيلم "الغسالة" رغم طرحه عقب مسلسل "dark".

فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته الفنان محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد وأحمد فتحي وبيومي فؤاد، وهو من إنتاج سينرجي.

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