أول ظهو لـعزب شو عقب وفاة شقيقه

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ظهر الفنان عزب شو، عقب وفاة شقيقه متأثرا بكورونا وقام بتقليد الفنان ستيفان روستي بشكل فكاهي، وبشكل متماشي مع أزمة فيروس كورونا المستجد.



وقلد أيضا عزب شو، الفنان الراحل عبد الحليم حافظ،بشكل فكاهي وذلك أثناء استضافته مع مادلين طبر في خلصة خاصة من برنامج "حلوة يا دنيا"،المذاع على قناة" ten".



ويعتبر هذا هو الظهور الأول للفنان عزب شو، عقب وفاة شقيقه متأثرا بفيروس كورونا المستجد بعد نقله إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.