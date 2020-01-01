فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك





يفاضل حاليا السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بين لاعبين مفاجأة لتدعيم خط الدفاع للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسب ما طلب من إدارة النادي.





ورفض فايلر العديد من الخيارات التي عرضتها لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عليه لضم أحدها في الصيف لتدعيم خط الدفاع مثل عبد الله بكري نجم نادي بيراميدز والذي يسعي الزمالك لضمه، وذلك لعدم إقتناعه بقدرات أي لاعب أو قدراته الدفاعية مقارنة بقيمتهم المادية.





وعرضت لجنة التخطيط على فايلر عودة أحد الثنائي كريم يحيى أو محمد عبد المنعم نجمي الفريق المعارين إلى نادي سموحة ليقوم بتدعيم الدفاع في الموسم القادم.





وطلب فايلر من إدارة القلعة الحمراء أن يتابع الثنائي أولا عند عودة بطولة الدوري المصري الممتاز الفترة المقبلة ليختار أحدهم ليعود إلى الفريق.





يذكر أن نادي سموحة كان طلب من إدارة القلعة الحمراء تجديد إعارة الثنائي عبد المنعم وكريم يحيى بعد المستوى المميز اللذان ظهرا به مع الفريق.



