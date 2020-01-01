عاجل.. كلوب يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن ليفربول

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول،  استمراره موعد بقلعة الأنفيلد، ورفض الرحيل عن تدريب الريدز في الوقت الحالي.

وتحدث كلوب لشبكة «توك سبورت» عن مدة بقائه في أنفيلد، قال الألماني:" سأبقى في ليفربول لمدة 4 سنوات أخرى".

وأضاف:" بالتأكيد أود أن أعيش في ماينز على الأرجح، بعد انتهاء مسيرتي، مشيرا إلى انه عندما رأيت تطور الفريق، والعمل التعاوني والاستمرارية، شعرت أن مساهمتي ومجهودي من الممكن أن ينمو".

وتابع:" لقد رأيت التزام المالكين، في جميع الجوانب ووظائف النادي التي يمكنك التفكير بها، و عندما جاءت المكالمة الهاتفية من مسئولي النادي في خريف 2015 لتولي قيادة ليفربول، شعرت بأننا مثاليون لبعضنا البعض".

وأختتم:" لدي أعتقاد تام بأن التعاون سيبقى تامًا مكملًا لكلا الجانبين، وأنا قادر على جعل هذا الالتزام حتي عام 2024.

وحقق الألماني لقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عامًا، إلى جانب التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، منذ وصوله لأنفيلد في 2015، وتمت مكافئته بتمديد تعاقده حتى 2024، في ديسمبر الماضي.

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