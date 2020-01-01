الزراعة تشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:55 م
الحملة
الحملة
مارينا بشارة
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديريات الطب البيطري بالمحافظات، اليوم الإثنين بشن حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بكافة المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 5 محافظات وهي (كفر الشيخ، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الاسكندرية)، حيث إجرت تفتيش على 82 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات.

وتم رصد 15 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات. 

وأصدرت المديريات 5 قرارات إدارية لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 5 منشأة بيطرية بمحافظات: (الإسماعيلية – كفر الشيخ - الاسكندرية)، تم عمل 2 محضر (جنح) بمحافظة كفر الشيخ ومحاضر إدارية بمحافظات: الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – الإسكندرية.

وقد تم تنفيذ قرارات الاغلاق لعدد (17) مركز بيطري مخالف بمحافظات: كفر الشيخ – الإسماعيلية – الدقهلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.
الزراعة تشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
الزراعة تشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
الزراعة تشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
الزراعة تشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
الزراعة تشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
الزراعة تشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

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