الصحة العالمية: لا عودة للحياة الطبيعية.. وأزمة كورونا قد تتفاقم

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:54 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إنه لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل القريب بسبب أزمة فيروس كورونا، مضيفة أن هناك ارتفاع مثير للقلق في إصابات كورونا في عدة دول.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا، يمكن أن تزداد سوءا إذا لم تلتزم كل الدول بتدابير الرعاية الصحية الأساسية.

وأضاف المدير العام للمنظمة تيدروس خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة فى جنيف: "اسمحوا لى أن أكون فجا فى صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغى من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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