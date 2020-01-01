عاجل.. الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بردع رئيس الزمالك ومحاسبة قناة ناديه

عاجل.. الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بردع رئيس الزمالك ومحاسبة قناة ناديه
الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:41 م
علي نبوي
قام النادي الأهلي ظهر اليوم بالتقدم بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه؛ بسبب التجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه؛ سواء في التسجيلات الخاصة برئيس الزمالك أو بكلامه أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة أمس.
وقال النادي الأهلي في شكواه إن رئيس الزمالك لم يجد رادعا، ويتطاول على هذا ويشتم ذاك، ويخوض في الأعراض وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي، وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل، في بيان رسمي، صدر بتاريخ 14ــ 6ــ2020 أنه سوف يقوم بمعاقبة الذي يخرج عن النص، ويسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه، لكن رئيس الزمالك ضرب بكل هذا وقبلهم نصوص القانون، عرض الحائط، واستمر على نهجه المتجاوز بحق النادي الأهلي وقياداته دون حسيب أو رقيب.
وطالب النادي الأهلي بتفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك، والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي قد يعاني أزمة أخلاقية بسبب التجاوزات «الفجة» للمذكور.
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