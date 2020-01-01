"الصحة العالمية" توجة تحذير هام بشأن فيروس كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر

قامت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بالتحذير من أن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"ـ قد تسوء أكثر فأكثر إذا لم تلتزم الدول بأساسيات التدابير الاحترازية.

 

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف: "دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يزال الفيروس العدو العام الأول".

 

وأضاف: "إذا لم يتم اتباع الأساسيات، فإن الاتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا الوباء هو أن يسوء أكثر فأكثر فأكثر. ولا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو".

 

ووفقا لإحصائيات وكالة "رويترز"، فإن حالات الإصابة بالفيروس تجاوزت 13 مليونا في العالم، بعد تسجيل زيادة بمليون إصابة في آخر خمسة أيام، فيما توفي أكثر من نصف مليون شخص جراء العدوى.

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