برلماني يوجه رسالة نارية للمشككين في مشروعات الإسكان (فيديو)
الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:35 م
رقية جمال
قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الأسمرات إحدى مشروعات صندوق تطوير العشوائيات أحد الاجهزة التابعة لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المواطنين بالمناطق العشوائية كانوا يقيمون بأماكن غير آدمية، والدولة المصرية حرصت على توفير حياة كريمة لهم طبقًا لنصوص الدستور.
وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوتك مسموع" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن أهالي الأسمرات يحصلون على الوحدات السكنية مفروشة بالكامل مجانًا، والدولة أنفقت ما يعادل 40 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات، معربًا عن أمله أن يتم الانتهاء من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجاري.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرؤية العصرية للدولة المصرية في مجال السكن طفرة كبيرة لخلق حياة كريمة للمواطن المصري، موضحًا أن الدولة حددت 318 مليار جنيه للقضاء على جميع المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، مضيفًا ردًا على المشككين في حصول الأهالي على الوحدات مجانًا، قائلًا: "يسألوا الناس اللي اخدوا وحدات، المغرضين حولينا كتير لتشوية التطوير الذي يحدث في كل مكان"، مؤكدًا أن محافظة الجيزة تشهد طفرة في المشروعات القومية وتطوير المناطق العشوائية.
واعتبر، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس أن كل مواطن يطلب شقة سيتسلمها رسالة للتأكيد على ان الدولة عازمة على التوسع في الاسكان الاجتماعي لتوفير سكن آدمي للمواطن والشباب المصري.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.
وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.
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