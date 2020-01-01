برلماني يوجه رسالة نارية للمشككين في مشروعات الإسكان (فيديو)

قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الأسمرات إحدى مشروعات صندوق تطوير العشوائيات أحد الاجهزة التابعة لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المواطنين بالمناطق العشوائية كانوا يقيمون بأماكن غير آدمية، والدولة المصرية حرصت على توفير حياة كريمة لهم طبقًا لنصوص الدستور.





وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوتك مسموع" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن أهالي الأسمرات يحصلون على الوحدات السكنية مفروشة بالكامل مجانًا، والدولة أنفقت ما يعادل 40 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات، معربًا عن أمله أن يتم الانتهاء من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجاري.





وتابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرؤية العصرية للدولة المصرية في مجال السكن طفرة كبيرة لخلق حياة كريمة للمواطن المصري، موضحًا أن الدولة حددت 318 مليار جنيه للقضاء على جميع المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، مضيفًا ردًا على المشككين في حصول الأهالي على الوحدات مجانًا، قائلًا: "يسألوا الناس اللي اخدوا وحدات، المغرضين حولينا كتير لتشوية التطوير الذي يحدث في كل مكان"، مؤكدًا أن محافظة الجيزة تشهد طفرة في المشروعات القومية وتطوير المناطق العشوائية.





واعتبر، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس أن كل مواطن يطلب شقة سيتسلمها رسالة للتأكيد على ان الدولة عازمة على التوسع في الاسكان الاجتماعي لتوفير سكن آدمي للمواطن والشباب المصري.











