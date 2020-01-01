برلماني يوجه رسالة نارية للمشككين في مشروعات الإسكان (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:35 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
رقية جمال
قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع الأسمرات إحدى مشروعات صندوق تطوير العشوائيات أحد الاجهزة التابعة لوزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن المواطنين بالمناطق العشوائية كانوا يقيمون بأماكن غير آدمية، والدولة المصرية حرصت على توفير حياة كريمة لهم طبقًا لنصوص الدستور.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوتك مسموع" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن أهالي الأسمرات يحصلون على الوحدات السكنية مفروشة بالكامل مجانًا، والدولة أنفقت ما يعادل 40 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات، معربًا عن أمله أن يتم الانتهاء من المناطق غير الآمنة نهاية العام الجاري.

وتابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرؤية العصرية للدولة المصرية في مجال السكن طفرة كبيرة لخلق حياة كريمة للمواطن المصري، موضحًا أن الدولة حددت 318 مليار جنيه للقضاء على جميع المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، مضيفًا ردًا على المشككين في حصول الأهالي على الوحدات مجانًا، قائلًا: "يسألوا الناس اللي اخدوا وحدات، المغرضين حولينا كتير لتشوية التطوير الذي يحدث في كل مكان"، مؤكدًا أن محافظة الجيزة تشهد طفرة في المشروعات القومية وتطوير المناطق العشوائية.

واعتبر، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس أن كل مواطن يطلب شقة سيتسلمها رسالة للتأكيد على ان الدولة عازمة على التوسع في الاسكان الاجتماعي لتوفير سكن آدمي للمواطن والشباب المصري.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع الأسمرات شقة بوابة الفجر العشوائيات السيسي

أخبار تهمك

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 17 ساعة

بعد عودته للتألق.. بوجبا يطلق تصريح مثير

منذ أقل من ساعتين

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يطالب المجلس الأعلى للإعلام بردع رئيس الزمالك ومحاسبة قناة ناديه

منذ أقل من نصف ساعة

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ساعة

"المركزي" يستعد لإصدار الـ 10 جنيهات البلاستيكية ويناشد المواطنين بعدم الكتابة على العملة

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من جوارديولا على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

بارتوميو يتحدث عن مصير سيتين وميسي.. وموقف برشلونة من نيمار ومارتينيز

منذ 37 دقيقة

حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تزامنًا مع افتتاح السيسي للمشروع.. كل ما تريد معرفته عن "الأسمرات 3"

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بـ الفيديو كونفرانس

برلماني: الأسمرات 3 إنجاز تاريخي وطفرة حقيقية في المشروعات القومية

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

السيسي يُصدر توجيهات عاجلة للحكومة بشأن مدينة سانت كاترين الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

04:31 م

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

04:00 م

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام