قائد القوات المسلحة الصومالية ينجو من هجوم انتحاري

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر

تعرض يوسف أدوى راغي، قائد القوات المسلحة الصومالية، اليوم الأثنين، لهجوم انتحاري استهدف موكبه بالقرب من مقر عسكري في عاصمة الصومال مقديشو، وقد نجاه منه.

 

وقالت المصادر الأمنية في حديث لوكالات عدة إن سيارة "مفخخة" كان يقودها انتحاري في مقديشو اصطدمت مع موكب عسكري كان يقل قائد القوات المسلحة الصومالية وضباطا آخرين، بالقرب من مقر تابع للجيش بحي هذن وسط المدينة.

 

وأكدت المصادر أن حراس راغي فتحوا النار على المهاجم وتم قتله لكن السيارة المفخخة انفجرت قرب الموكب إلا أن "قائد القوات المسلحة نجا من الهجوم".

 

وأوضحت مصادر طبية أن الهجوم الانتحاري أسفر عن مقتل مدني واحد وسقوط عدد من الجرحى، دون تحديد عددهم أو تفاصيل بشأن انتمائهم.

 

وأعلنت حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم.

 

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم انتحاري على قائد القوات المسلحة الصومالية هجوم انتحاري قائد القوات المسلحة الصومالية الفجر الصومال

أخبار تهمك

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 17 ساعة

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ ساعتين و 7 دقيقة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بارتوميو يتحدث عن مصير سيتين وميسي.. وموقف برشلونة من نيمار ومارتينيز

منذ 36 دقيقة

بعد عودته للتألق.. بوجبا يطلق تصريح مثير

منذ أقل من ساعتين

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من جوارديولا على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 5 ساعات

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ساعة

حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

"المركزي" يستعد لإصدار الـ 10 جنيهات البلاستيكية ويناشد المواطنين بعدم الكتابة على العملة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نجاة وزير صومالي من محاولة اغتيال في مقديشو

انفجار سيارة مفخخة أمام مقر وزارة الأشغال العامة بأفغانستان

الصومال: مقتل 20 مسلحا من حركة الشباب

حركة الشباب الصومالية تقتحم قاعدة عسكرية في مقديشو

هجمات مزدوجة تستهدف موكب عسكري أوروبي وقاعدة أمريكية في الصومال

"الشباب" الصومالية تنفذ الإعدام في 10 أشخاص بسبب تجسس مزعوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

04:31 م

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

04:00 م

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام