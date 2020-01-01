التراجع يخيم على البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

خيم التراجع على إغلاقات البورصات الخليجية اليوم الإثنين، لتقود بورصة دبي الخسائر مع تراجع معظم أسهمها العقارية.





وفي دبي، حيث كان سوق العقارات بطيئا، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.9 بالمئة، متأثرا بانخفاض 2.2 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية و1.4 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني.





وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة تصنيف إعمار إلى ‭‭‭‭BB+‬‬‬‬‬ عالي مخاطر من ‭‭‭‭BBB-‬‬‬‬.





وقالت إنها تتوقع انخفاض أرباح إعمار ما بين 30 و40 بالمئة في 2020 والإيرادات الإجمالية بين 15 و20 بالمئة وتعافيا جزئيا فقط في العام المقبل.





وقال بنك الاستثمار أرقام كابيتال ومقره دبي في مذكرة بحثية يوم الأحد إنه خفض السعر المستهدف لسهم إعمار للتطوير إلى 3.1 درهم، مع الإبقاء على توصية بالشراء. وانخفض سهم الشركة العقارية 1.4 بالمئة.





وتراجع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 11 بالمئة، وعملاق النفط أرامكو 0.5 بالمئة.





لكن‭‭‭ ‬‬‬سهم الشركة السعودية للأسماك ارتفع أربعة بالمئة بعد انخفاض خسائرها المجمعة إلى 15.15 بالمئة من رأس المال.





وتراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.2 بالمئة في سهم بنك أبوظبي التجاري.





وفي قطر، نزل المؤشر 0.4 بالمئة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة، في حين انخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي، بنسبة 0.4 بالمئة.





وأعلن بنك قطر الوطني يوم الأحد انخفاض أرباحه للربع الثاني بعد أن سجل مخصصات مرتفعة بشكل حاد لخسائر القروض بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.