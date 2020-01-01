وزراء مالية مجموعة السبع يدعون لتنفيذ مبادرة مجموعة العشرين لتجميد الديون

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
دعا وزراء مالية مجموعة السبع اليوم الاثنين إلى تنفيذ كامل لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون لجميع الدائنين الثنائيين الرسميين والتقيد بمعايير الشفافية بشأن بيانات الديون.

وقال بيان الخزانة الأمريكية إن وزراء مجموعة السبع ناقشوا في مؤتمر عبر الهاتف في وقت سابق يوم الاثنين الاستجابات الاقتصادية المحلية والدولية لجائحة فيروس كورونا واستراتيجيات لتحقيق تعاف عالمي قوي.

وقال مسؤول بارز بالادارة الأمريكية إنه فيما يتعلق بمبادرة تعليق خدمة الديون التي عرضتها مجموعة العشرين على الدول الثلاث والسبعين الأكثر فقرا في العالم حتى نهاية العام، ناقش الوزراء الحاجة إلى أن تشارك الصين، وهي ليست عضوا في مجموعة العشرين لكنها دائن مهم، مشاركة كاملة وشفافة.

وتقدمت 41 دولة حتى الآن بطلبات لتعليق مدفوعات الديون بموجب مبادرة مجموعة العشرين، ووقًع نادي باريس للدائنين الرسميين اتفاقات مع 20 دولة تتراوح من ساحل العاج إلى إثيوبيا وباكستان.

وأيد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الأسبوع الماضي تجميد مدفوعات الديون حتى نهاية 2021 وقال إن بعض الدول المثقلة بالديون ستحتاج إلى إعفاء من السداد لتفادي البقاء في ”مصيدة الفقر“ لفترة أطول.

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