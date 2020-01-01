أوبو تكشف عن شحن خارق بقوة 125 واط.. وفيفو تعلن المنافسة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة أوبو عن تقنية الشحن السريع بقوة 125 واط والتي ستكشف عنها يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري لتستمر على قمة تطوير تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية. لكن بينما كان الجميع ينتظر تقنية أوبو، ظهرت العلامة التجارية iQOO التابعة لشركة فيفو اليوم لتعلن عن إطلاق تقنية شحن سريع بقوة 120 واط.

ولكن فيفو تدخل المنافسة وتفاجىء أوبو بتقنية شحن سريع 120 واط قبل يومين من إطلاق الأولى تقنية بقوة 125 واط.

وقالت فيفو، إن تقنية الشحن السريع Ultra-Fast بقوة 120 واط بإمكانها شحن بطارية 4,000 ملي أمبير خلال 15 دقيقة.

وبإمكان التقنية شحن 0-50% من سعة بطارية 4,000 ملي أمبير خلال 5 دقائق فقط، لتكون التقنية الأسرع بالعالم.

على الجهة المقابلة، فإن أوبو والتي تقود تقنيات الشحن السريع للهواتف الذكية تستعد يوم الأربعاء للكشف عن تقنية شحن سريع بقوة 125 واط، وهو ما يعني العودة لعرش الزعامة بعد يومين فقط من إعلان فيفو عن تقنية الشحن السريع 120 واط. حيث كانت الشركة تتربع على قمة تقنيات الشحن السريع من خلال تقنية SuperVOOC 2.0 التي طورتها العام الماضي بقوة 65 واط.

هذا النوع من تقنيات الشحن السريع ربما نراه قريبًا مع الهواتف المخصصة للألعاب خلال الفترة المقبلة مع بطاريات بسعة أكبر.

ويذكر أن شركات الهواتف تتوجه بقوة نحو مجال الألعاب في ظل الانتشار الواسع لألعاب مثل ببجي وفورتنايت العامين الماضيين.

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