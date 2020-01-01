ندي بسيوني تغازل جمهورها بصورة جديدة من أمام البحر

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تحرص النجمة ندي بسيوني التفاعل من حين لآخر مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



حيث شاركت ندى بسيوني صورة من أحدث جلسة تصوير لها من أمام البجر وظهرت بتيشيرت أسود وشعر منسدل على كتفها وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت علي الصورة قائله : وللناس فيما يعشقون مذاهب وأنا عشقي اسكندريه.



يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مسرحية "أعمال الست" وهو عمل كوميدي يشاركها فيه عدد من الفنانين منهم محمد عز وهاجر الشرنوبي.