شاهد.. الحلقة الرابعة من برنامج "التريند الفني" على موقع "اليوتيوب"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:57 م
الترند الفني
الترند الفني
ولاء عبد الناصر
أذيعت الحلقة الرابعة من برنامج "التريند الفني"، المذاع على قناة "الفجر"، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

وجاءت أحداث الحلقة الرابعة حول وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، أفلام عيد الأضحى المبارك، وغيرها من الأحداث التى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج "التريند الفني"

يستعرض أبرز الأحداث الفنية التى تشغل الوسط الفني بشكل كبير، بطريقة سلسة ومبسطة.

يذكر أن برنامج "التريند الفني"، من إعداد ولاء عبد الناصر، مي مرسي، لمياء على، رشا عادل، وتقديم أميرة خليل، مونتاج وإخراج عامر عفيفي وتحت إشراف أحمد رمضان، شيماء الشاهيني.

أخبار تهمك

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من جوارديولا على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 5 ساعات

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بارتوميو يتحدث عن مصير سيتين وميسي.. وموقف برشلونة من نيمار ومارتينيز

منذ 34 دقيقة

بعد عودته للتألق.. بوجبا يطلق تصريح مثير

منذ ساعة و نصف

"المركزي" يستعد لإصدار الـ 10 جنيهات البلاستيكية ويناشد المواطنين بعدم الكتابة على العملة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

04:31 م

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

04:00 م

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام