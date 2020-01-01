شاهد.. الحلقة الرابعة من برنامج "التريند الفني" على موقع "اليوتيوب"

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أذيعت الحلقة الرابعة من برنامج "التريند الفني"، المذاع على قناة "الفجر"، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".



وجاءت أحداث الحلقة الرابعة حول وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، أفلام عيد الأضحى المبارك، وغيرها من الأحداث التى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.



برنامج "التريند الفني"



يستعرض أبرز الأحداث الفنية التى تشغل الوسط الفني بشكل كبير، بطريقة سلسة ومبسطة.



يذكر أن برنامج "التريند الفني"، من إعداد ولاء عبد الناصر، مي مرسي، لمياء على، رشا عادل، وتقديم أميرة خليل، مونتاج وإخراج عامر عفيفي وتحت إشراف أحمد رمضان، شيماء الشاهيني.