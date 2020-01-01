قنوات اقرأ تطلق خدمة جديدة للمشاهدين ب ٣ لغات عبر تطبيق واتساب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:18 م
اقرأ
اقرأ
الفجر الفني
في خطوة جديدة لتقريب المسافات بينها وبين المشاهدين حول العالم، أطلقت اليوم قناة اقرأ بلغاتها العربية والإنجليزية والفرنسية، خدمة مجانية جديدة عبر تطبيق واتساب، من خلالها تقوم القناة بإرسال مقاطع الفيديو المميزة للمشتركين، بالإضافة إلى الصور والنصائح التوعوية المتنوعة، التي تتماشى مع المواسم والظروف الحياتية المختلفة.

جدير بالذكر أن الخدمة متاحة مجانا حول العالم، من خلال الأرقام التي خصصتها القناة للاشتراك في دول مصر والسعودية والأردن وفرنسا، مع إمكانية تحديد اللغة المراد التواصل بها.

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