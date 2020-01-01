سجن زوجين 15 عامًا بالإسكندرية لخطفهما شخص



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك قيام المجني عليه " ح.م.ع" تعرف على كل من " م.س.ع " بائعة خضار، وزوجها " م.ح.م" بائع خضار أثناء تواجدهم ببيع الخضار أسفل العقار محل سكن والدته وكان يقوم بمساعدتهم ماديًا لتربية أبنائهم إلى أن المتهمة قامت بالاتصال بالمجني عليه وطلبت منه الحضور لاحتياجها مبلغ مالي لدفع إيجار الشقة محل سكنها.



وعند حضوره إلى الشقة فؤجي بكل من زوجها وشقيقة المتهم الثاني "ال.ح.م" مشهرين سلاح أبيض سكاكين وأرغموه على خلع ملابس بدافع أنه حضر إلى الشقة لممارسة الرذيلة مع زوجته وقاموا بإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة وكذلك توقيعه علي عقد بيع شقة ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه كانت بحوزته.





وبتقنين الاجرءات، تم إلقاء القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.



وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قضت، اليوم الاثنين، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي رئيس المحكمة وعضوية كلًا من المستشار عبدالعظيم صادق، المستشار وائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن المشدد 15عاما لكل من " م.ح.م" و" ال.ح.م" والمتهمة " م.س.ع" لاتهامهم بخطف وسرقة المجني عليه " ح.م.ع".تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 2623 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة محربك يفيد ببلاغ من شخص بقيام 3 أشخاص بخطفة وسرقته بدائرة القسم.