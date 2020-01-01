سجن زوجين 15 عامًا بالإسكندرية لخطفهما شخص

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:19 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
قضت، اليوم الاثنين، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي رئيس المحكمة وعضوية كلًا من المستشار عبدالعظيم صادق، المستشار وائل إسماعيل عرابي، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن المشدد 15عاما لكل من " م.ح.م" و" ال.ح.م" والمتهمة " م.س.ع" لاتهامهم بخطف وسرقة المجني عليه " ح.م.ع".

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 2623 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة محربك يفيد ببلاغ من شخص بقيام 3 أشخاص بخطفة وسرقته بدائرة القسم. 

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك قيام المجني عليه " ح.م.ع" تعرف على كل من " م.س.ع " بائعة خضار، وزوجها " م.ح.م" بائع خضار أثناء تواجدهم ببيع الخضار أسفل العقار محل سكن والدته وكان يقوم بمساعدتهم ماديًا لتربية أبنائهم إلى أن المتهمة قامت بالاتصال بالمجني عليه وطلبت منه الحضور لاحتياجها مبلغ مالي لدفع إيجار الشقة محل سكنها.

وعند حضوره إلى الشقة فؤجي بكل من زوجها وشقيقة المتهم الثاني "ال.ح.م" مشهرين سلاح أبيض سكاكين وأرغموه على خلع ملابس بدافع أنه حضر إلى الشقة لممارسة الرذيلة مع زوجته وقاموا بإكراه على التوقيع على إيصالات أمانة وكذلك توقيعه علي عقد بيع شقة ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه كانت بحوزته.

وبتقنين الاجرءات، تم إلقاء القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق على المتهمين.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

بارتوميو يتحدث عن مصير سيتين وميسي.. وموقف برشلونة من نيمار ومارتينيز

منذ نصف ساعة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 5 ساعات

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من جوارديولا على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ ساعتين

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ حوالي 3 ساعات

"المركزي" يستعد لإصدار الـ 10 جنيهات البلاستيكية ويناشد المواطنين بعدم الكتابة على العملة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد عودته للتألق.. بوجبا يطلق تصريح مثير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

04:31 م

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

04:00 م

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام