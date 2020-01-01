"صحة" بالإمارات وفرت 5 ملايين معدة لمسح وفحص الـ PCR منذ بداية كورونا

كشفت صحة، شركة أبوظبي للخدمات الصحية، عن نجاحها في تأمين نحو 6 آلاف متر مكعب تقريبًا من معدات الحماية الشخصية طيلة فترة جائحة كورونا إلى الآن، إضافة إلى نحو 5 ملايين عدة مسح وفحص لـ PCR.

وأشارت صحة من خلال حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها وفرت أكثر من 400 جهاز تنفس، بالإضافة إلى 24,000 متر مكعب من سعة التخزين الإضافية لاحتواء الأجهزة، مشيرة إلى أن تأمين الموارد المناسبة يشكل عاملاً رئيسيًا في قدرة صحة على فحص المصابين بكوفيد-19 وعلاجهم، وحماية المجتمع بشكل عام، وفقا للبيان.

وأوضحت الشركة التي تدير مستشفيات أبوظبي الحكومية وأغلبية مراكز فحص كورونا إن القدرة الاستيعابية جزء أساسي من استراتيجية مواجهة كوفيد-19، لذا عززت الشركة قدرتها طوال فترة الجائحة بإضافة ما يقارب 11,000 سرير في كافة مرافقها والمستشفيات الميدانية والمخيمات ومرافق الحجر الصحي والمرافق الخاصة.

وتوزعت الأسرة التي أضافتها صحة على 1289 سريراً في مرافق للحجر الصحي، و1200 سرير في مستشفى الإمارات الميداني و1198 سرير في مستشفى محمد بن زايد الميداني و6306 أسرة في المرافق التي تم تسلميها للقطاع الخاص إضافة إلى 1000 سرير في مستشفى مركز ابوظبي للمعارض الميداني.





يذكر أن شركة صحة أنجزت نحو 3 مستشفيات ميدانية هي المستشفى الميداني في مدينة محمد بن زايد والمستشفى الميداني في " أدنيك" والمستشفى الثالث في "دبي باركس آند ريزورتس " وبلغت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الثلاثة معا 3400 مريض.