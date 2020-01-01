حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا









رفض حازم إمام نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، التعليق على الفيديو المسرب على مواقع التواصل الإجتماعي المنسوب لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، في الساعات الماضية.





وقال حازم إمام في تصريحات اذاعية عبر أون سبورت "لن أعلق على الفيديو المسرب، فهو لا يخصني وأرفض الحديث عنه ، مشيرا إلى أن حالة الاحتقان بين القطبين على مواقع التواصل الاجتماعي غير مبررة، وبعيدة تماما عن كرة القدم".





وأضاف "رسالتي لجماهير القطبين التركيز فقط في كرة القدم وأخبارها دون الدخول في أزمات وصراعات جانبية ليس من ورائها أي هدف".



