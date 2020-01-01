أسعار الذهب بأسواق الصاغة في بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-7-2020 خلال التعاملات الصباحية، لتستقر فى بداية التعاملات المسائية ويسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 801 جنيها وذلك على خلفية ارتفاع السعر العالمي فوق مستوى 1800 دولار للأوقية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف ، في تصريحات له اليوم، إن أسعار الذهب زادت بنحو جنيهين ليسجل عيار 24 نحو 915.42جنيه، وسجل عيار 21 نحو 801 جنيه، وعيار 18 نحو 686.555جنيه، و سعر جنيه الذهب نحو 6408جنيها، بارتفاع بلغ 16 جنيها ، وعالميا بلغ سعر أوقية الذهب 1809 دولارات.

أسعار الذهب العالمي









ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، لتظل فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم، في ظل استمرار تدعم المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفضل تراجع الدولار وبواعث القلق من تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم.





وزاد السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 1807.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة أيضا لتسجل 1811.10 دولار.





وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، ”كوفيد-19 لن يغادرنا ولا نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيحيد عن مساره فيما يتعلق بأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيدعم أسعار الذهب“.





وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.



