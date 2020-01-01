أسعار الذهب بأسواق الصاغة في بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:19 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-7-2020 خلال التعاملات الصباحية، لتستقر فى بداية التعاملات المسائية ويسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 801 جنيها وذلك على خلفية ارتفاع السعر العالمي فوق مستوى 1800 دولار للأوقية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف ، في تصريحات له اليوم، إن أسعار الذهب زادت بنحو جنيهين ليسجل عيار 24 نحو 915.42جنيه، وسجل عيار 21 نحو 801 جنيه، وعيار 18 نحو 686.555جنيه، و سعر جنيه الذهب نحو 6408جنيها، بارتفاع بلغ 16 جنيها ، وعالميا بلغ سعر أوقية الذهب 1809 دولارات.


أسعار الذهب العالمي 


ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، لتظل فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم، في ظل استمرار تدعم المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بفضل تراجع الدولار وبواعث القلق من تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 1807.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة أيضا لتسجل 1811.10 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق في أكسي كورب للخدمات المالية، ”كوفيد-19 لن يغادرنا ولا نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيحيد عن مساره فيما يتعلق بأسعار الفائدة في أي وقت قريب، وهو ما سيدعم أسعار الذهب“.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يقلص تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.

وفي سائر المعادن النفيسة، ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1985.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.8 بالمئة ليسجل 837.57 دولار، وتقدمت الفضة اثنين بالمئة إلى 19.05 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر الإحتياط اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد عودته للتألق.. بوجبا يطلق تصريح مثير

منذ أقل من ساعتين

بارتوميو يتحدث عن مصير سيتين وميسي.. وموقف برشلونة من نيمار ومارتينيز

منذ 36 دقيقة

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

منذ ساعة

"المركزي" يستعد لإصدار الـ 10 جنيهات البلاستيكية ويناشد المواطنين بعدم الكتابة على العملة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من جوارديولا على إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 5 ساعات

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ ساعتين و 7 دقيقة

حازم إمام يصدم الأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 3/12/2018

تراجع قوي في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 5 يناير 2019

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم اللإثنين 7 يناير 2019

أسعار الذهب المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 18-3-2019

اسعار الذهب اليوم 25-9-2019.. عيار 21 يسجل 694 جنيهًا

اسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة بالمصنعية 14 نوفمبر 2019.. المعدن الأصفر يستقر عالميا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

الأهلي يخطط لضم كبرى صفقاته الصيفية.. تعرف عليها

04:31 م

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

04:00 م

موسوعة ويكيبيديا تُصدر بيانًا رسميًا ضد الزمالك بشأن نادي القرن

05:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام