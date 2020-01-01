محمد الوزيري: كنت زوج هيفاء وهبي قبل أن يقال عني مدير أعمالها

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قال محمد الوزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنه كان متزوج منها منذ ثلاث سنوات، ولكن علاقتهما توترت قبل بدء تصوير فيلم "أشباح أوروبا".





حيث كشف الوزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عن بدء توتر علاقته مع هيفاء وهبي، قائلا" اتفاجت برحيلها قبل استكمال الفيلم ولا تريد السفر لاوروبا".







وتابع "أنا وهيفاء لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت بأنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسميا"





واختتم حديثه قائلاً: "لم أكن أريد الإعلان عن الزواج، وكنت زوجها قبل أن يقال عني مدير أعمالها، ولدي قسيمة الزواج".





يذكر أنه في الخامس من مايو، تقدمت وهبي، من خلال وكيلها القانوني في مصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".



​ودبت خلافات بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها مع استقالته بشكل مفاجئ، حيث أغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور هيفاء، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.