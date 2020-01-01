حلا شيحة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة حلا شيحة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت حلا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت فيهم بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على قميص وبنطلون جينز.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة كان مسلسل "خيانة عهد" في رمضان 2020 من بطولة يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.