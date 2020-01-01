البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع مع التوصل للقاح كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:38 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
استهلت البورصة الأمريكية االتعاملات على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ حقق ناسداك ارتفاعا قياسيا جديدا في الوقت الذي يغمر فيه المستثمرين التفاؤل على خلفية مؤشرات على إحراز تقدم فيما يتعلق بتطوير لقاح لكوفيد-19 وبداية إيجابية لموسم نتائج أعمال الربع الثاني من بيبسي.

وجاء أداء وول ستريت اليوم، بالتزامن مع الأخبار الإيجابية المتعلقة بالتوصل للقاح الوباء العالمي من شركتي "فايزر" و"بايون تك" للأدوية.

وقادت أسهم "فايزر" بنحو 2.6 بالمائة و"بايون تك" بنسبة 10 بالمائة وأسهم التكنولوجيا الرئيسية أداء الأسهم الأمريكية.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى موسم نتائج أعمال الشركات الذي انطلق اليوم، حيث تراجعت أرباح وإيرادات شركة "بيبسيكو" لكنها تجاوزت توقعات المحللين خلال الربع الثاني الماضي.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 إلى 26305 نقطة، وهو ما يعادل صعوداً بنحو 230 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 إلى مستوى 3209.4 نقطة، وشهد مؤشر "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 10733 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 96.485.

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