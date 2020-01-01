أسطورة الكرة الإفريقية يتغنى بصلاح وماني

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد روجيه ميلا، نجم منتخب الكاميرون السابق، أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، هما مستقبل الكرة بالقارة الإفريقية، واشاد بالمستوى المميز الذي يقدماه مع فريقهم ليفربول الإنجليزي.

وقال ميلا في تصريحات لصحيفة «سبورت» الكتالونية:" أحب اللاعبين العظماء، لذلك من الواضح أن رونالدو وميسي هما اللذان يجذبان انتباهي بقوة، أما بالنسبة لإفريقيا بالإضافة للاعبين الكاميرونيين، أتابع لاعبين مثل محمد صلاح وماني بنفس القدر، حيث يمثلان المستقبل، وتعتمد عليهم إفريقيا لتخطي المراحل الجديدة مع فرقهم".

وتابع:" ميسي بلا أدنى شك من بين أفضل اللاعبين في التاريخ، لا أحب إجراء مقارنات بين اللاعبين الذين يشغلون مراكز مختلفة في الملعب، ولم يلعبوا في نفس الفترة الزمنية، لكن بيليه فريد من نوعه بالنسبة لي، وسيبقى بيليه دائمًا ملك كرة القدم، ولن يكون هناك لاعب كرة أقدم أفضل منه".

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ميلا ماني ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي

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