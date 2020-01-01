"النقد الدولي" يناشد لبنان بالتوافق حول خطة الإنقاذ المالي

ناشد صندوق النقد الدولي سلطات لبنان يوم الاثنين التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية/ محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن أزمته المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.





خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة في النظام المالي.





وتعثرت المفاوضات نتيجة خلاف بشأن حجم الخسائر المالية أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من أحزاب لبنان السياسية الرئيسية.