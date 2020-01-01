محافظ بني سويف يوجه بسرعة إنجاز مشروع وحدة مرور سمسطا (صور)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء وحدة مرور سمسطا للوقوف على الطبيعة على الموقف التنفيذي للمشروع الحيوي.





وجاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، ناصر سيف رئيس مدينة سمسطا،والعقيد حسام الشايب مدير إدارة المرور.





واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي لمشروع وحدة المرور والذي تقوم بتنفيذه مديرية الإسكان على مساحة فدان و17 قيراطا، وستخدم تراخيص السيارات الملاكي لمواطني مراكز سمسطا والفشن وببا والمجالس القروية التابعة لها.





وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والمباني والتي تضم مبنى للتراخيص على مساحة 500 متر عبارة عن صالات استقبال وأرشيفية ومكاتب للإداريين بها شبابيك استقبال وخزينة، بجانب مبنى مجهز بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية مزود بتليفون أرضى متصل بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مبنى للخدمات يضم كافتيريا وحمامات رجالي ونسائي وغرف للكشف الطبي، علاوة على موقع عام للفحص والانتظار.





ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات والانتهاء من الاجراءات الخاصة بالمشروع الذي يأتي استكمالًا للمشروعات الجارى تنفيذها لتطوير وتحسين منظومة الخدمات الجماهيرية والحيوية التي يتعامل معها المواطنون بشكل مستمر.





وأشار إلى دورها الكبير والحيوي فى التيسير علي الموطنين والسائقين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أثناء استخراج رخص القيادة والتسيير للسيارات بشتى أنواعها، وكذا تحقيق السيولة وضبط الحالة المرورية والسيارات المخالفة وإزالة المواقف العشوائية.



