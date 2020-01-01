محافظ بني سويف يوجه بسرعة إنجاز مشروع وحدة مرور سمسطا (صور)
الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:06 م
احمد فتحي الدسوقي
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع إنشاء وحدة مرور سمسطا للوقوف على الطبيعة على الموقف التنفيذي للمشروع الحيوي.
وجاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، ناصر سيف رئيس مدينة سمسطا،والعقيد حسام الشايب مدير إدارة المرور.
واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي لمشروع وحدة المرور والذي تقوم بتنفيذه مديرية الإسكان على مساحة فدان و17 قيراطا، وستخدم تراخيص السيارات الملاكي لمواطني مراكز سمسطا والفشن وببا والمجالس القروية التابعة لها.
وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والمباني والتي تضم مبنى للتراخيص على مساحة 500 متر عبارة عن صالات استقبال وأرشيفية ومكاتب للإداريين بها شبابيك استقبال وخزينة، بجانب مبنى مجهز بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية مزود بتليفون أرضى متصل بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مبنى للخدمات يضم كافتيريا وحمامات رجالي ونسائي وغرف للكشف الطبي، علاوة على موقع عام للفحص والانتظار.
ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل وتذليل المعوقات والانتهاء من الاجراءات الخاصة بالمشروع الذي يأتي استكمالًا للمشروعات الجارى تنفيذها لتطوير وتحسين منظومة الخدمات الجماهيرية والحيوية التي يتعامل معها المواطنون بشكل مستمر.
وأشار إلى دورها الكبير والحيوي فى التيسير علي الموطنين والسائقين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أثناء استخراج رخص القيادة والتسيير للسيارات بشتى أنواعها، وكذا تحقيق السيولة وضبط الحالة المرورية والسيارات المخالفة وإزالة المواقف العشوائية.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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