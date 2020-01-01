iQOO تكشف عن تقنية الشحن السريع FlashCharge بقدرة 120W

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:02 م
iQOO FlashCharge
iQOO FlashCharge
أعلنت علامة iQOO التجارية، اليوم الإثنين، عن تقنية الشحن السريع FlashCharge التي تأتي بقدرة 120W والتي تدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh خلال 15 دقيقة فقط.

تتجه الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتطوير تقنية الشحن السريع ليقدم آداء أفضل وقدرة أعلى في دعم شحن بطاريات الهواتف الذكية خلال وقت أقصر، ولقد بدأت بالفعل الشركات في تطوير تقنية الشحن السريع التي تتخطى قدرة 100W.

ولقد أعلنت iQOO رسميًا اليوم عن تقنية الشحن السريع التي تصل إلى قدرة 120W، حيث جاء إعلان الشركة على Weibo اليوم.

وتعد علامة iQOO التجارية جزء من مجموعة BBK Electronics التي تشمل كلاً من شركات Oppo، وVivo، وان بلس إلى جانب Realme، لذا من المتوقع أن تقدم Oppo تقنية الخاصة في الشحن السريع قريباً، حيث أطلقت Oppo بالفعل إعلان تشويقي لتقنية الشحن السريع القادمة من الشركة بقدرة 125W، والتي يكشف عنها رسمياً في 15 من يوليو، كما تستعد Realme للكشف عن تقنيتها الخاصة في وقت لاحق هذا الشهر.

ويمكن لتقنية الشحن السريع "FlashCharge" المقدمة من iQOO أن تدعم شحن بطارية بقدرة 4000 mAh خلال 15 دقيقة فقط، حيث ترتكز هذه التقنية على تقنية OPPO للشحن السريع، بمعايير 20V x 6A مع قدرة للشحن 120W، أيضًا يمكن لتقنية iQOO للشحن السريع أن تقدم نسبة شحن 50% عند الشحن لفترة تصل إلى 5 دقائق فقط.

جدير بالذكر أن علامة iQOO التجارية ألمحت لإطلاق تقنية الشحن السريع الجديدة خلال شهر أغسطس، لذا ستتوفر التقنية الجديدة خلال فترة قصيرة للمستخدمين في الأسواق.

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