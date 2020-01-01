ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

يواجه النادي الأهلي حاليا عقبة جديدة وقوية لحسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





ويسعى النادي الأهلي منذ فترة لشراء عقد رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد بشكل نهائي بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه في حاجة لخدمات اللاعب.





ويجهز مسئولو القلعة الحمراء عرضًا جديدًا لتقديمه إلى نادي هيدرسفليد خلال الأيام القليلة القادمة لمحاولة شراء عقد رمضان صبحي بعد رفض العرض الأول من الأحمر والذي كان بقيمة 2.5 مليون دولار.





ولكن العقبة التي تواجه مسئولو الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي هي إصرار نادي هيدرسفيلد على مطالبه المادية للموافقة على بيع اللاعب حيث يريد النادي الحصول على 7 مليون جنية إسترليني.





وكان من المفترض أن تنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي خلال أيام قليلة ولكن مع قرار الاتحاد المصري لكرة القدم لن ينتهي عقد اللاعب قبل نهاية شهر أغسطس القادم على الأقل.







