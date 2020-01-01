بعد تصريحات السيسي.. 5 خطوات لحجز وحدة بـ"شقق الإسكان"





"أي مواطن سيتقدم للحصول على وحدة سكنية سيتحصل عليها".. هكذا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الأخيرة أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية على رأسها المرحلة الثالثة من مشروع "الأسمرات 3" بهدف القضاء على العشوائيات.





وفي هذا الشأن تابع الرئيس: "قولنا المواطن اللي حتى دخله 8 آلاف جنيه مش متاح ليه ياخد شقة إسكان اجتماعي، وفرنا ده، والشقة بتكلفنا ضعف التمن بالمرافق وسعر الأرض، يعني الشقة اللي بتاخدها بـ200 ألف جنيه تكلفتها 400 ألف".





ومن هنا بدأ المواطنين في البحث عن الطريقة التي يمكن من خلال التقديم بشقق الإسكان خاصة وأن الوزارة أعلنت منذ أيام عن طرح 2271 وحدة موزعة على مستوى 9 محافظات: وهي القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، والمشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر).





وفيما يلي عدد من الخطوات من خلالها يمكن التقدم للحجز شقق وزارة الإسكان:





- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، وملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.









- بعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، تتضمن الرسالة رقمًا كوديًا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.





- الخطوة التالية تتمثل في أن يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوجالزوجة (إن وجدت)، وإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF).





- يجب تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.





- يتم تقديم الطلبات في الفترة بين 19 يوليو الجاري وحتى 20 أغسطس المقبل، وذلك بعد بعد حوالي عشرة أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز.





وحسب تصريحات مسئولي وزارة الإسكان، فالشقق المطروحة حاليا بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه، الأقساط لبعض الشقق تبدأ من 2000 جنيه، حيث يوجد شقق أسعارها تصل لـ 360 ألف، والفائدة 8% متناقصة.



