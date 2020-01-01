عبلة الكحلاوي عن مرددي شائعة وفاتها: "ربنا يسامحهم" (فيديو)

عقبت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات، على شائعات وفاتها، قائلة: "أنا بخير والحمد لله وربنا يسامح اللي بيطلع الشائعات دي معلش".





وأضافت عبلة الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوتك مسموع" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن مرددي هذه الشائعات لا يمكن ان يكون يحب مصر أو يُحب الناس التي تخدم مصر، معقبة: "حتى اللي مبيحبناش بنقوله ربنا يسامحك".





وتابعت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات، أن جميع المسنين المتواجدين بدار المسنين حالتهم جيدة بفضل الله والقيادة المحترمة لمصر، والاستجابة السريعة من رئاسة الوزراء ووزيرة الصحة والتضامن الاجتماعي.











