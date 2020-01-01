عبلة الكحلاوي عن مرددي شائعة وفاتها: "ربنا يسامحهم" (فيديو)
الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:56 م
رقية جمال
عقبت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات، على شائعات وفاتها، قائلة: "أنا بخير والحمد لله وربنا يسامح اللي بيطلع الشائعات دي معلش".
وأضافت عبلة الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوتك مسموع" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن مرددي هذه الشائعات لا يمكن ان يكون يحب مصر أو يُحب الناس التي تخدم مصر، معقبة: "حتى اللي مبيحبناش بنقوله ربنا يسامحك".
وتابعت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات، أن جميع المسنين المتواجدين بدار المسنين حالتهم جيدة بفضل الله والقيادة المحترمة لمصر، والاستجابة السريعة من رئاسة الوزراء ووزيرة الصحة والتضامن الاجتماعي.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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