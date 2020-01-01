عبلة الكحلاوي عن مرددي شائعة وفاتها: "ربنا يسامحهم" (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:56 م
الدكتورة عبلة الكحلاوي
الدكتورة عبلة الكحلاوي
رقية جمال
عقبت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات، على شائعات وفاتها، قائلة: "أنا بخير والحمد لله وربنا يسامح اللي بيطلع الشائعات دي معلش".

وأضافت عبلة الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوتك مسموع" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن مرددي هذه الشائعات لا يمكن ان يكون يحب مصر أو يُحب الناس التي تخدم مصر، معقبة: "حتى اللي مبيحبناش بنقوله ربنا يسامحك".

وتابعت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر، ورئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات، أن جميع المسنين المتواجدين بدار المسنين حالتهم جيدة بفضل الله والقيادة المحترمة لمصر، والاستجابة السريعة من رئاسة الوزراء ووزيرة الصحة والتضامن الاجتماعي.



اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة عبلة الكحلاوي جامعة الأزهر بوابة الفجر الشائعات الباقيات الصالحات

أخبار تهمك

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن رحيل لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 15 ساعة

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

منذ ساعة و نصف

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ ربع ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن يهاجم المتنمرين بعد واقعة ابنة نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم نجم وادي دجلة

منذ أقل من نصف ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قرارات فورية لوزيرة التضامن بشأن دار الباقيات الصالحات عقب إصابة مسنين بكورونا

بتوجيه من وزيرة التضامن.. "الهلال الأحمر" يعقم دار الباقيات الصالحات

الكحلاوي تفجر مفاجأة في رصد حالات كورونا بين المسنين بمجمعها الخيري (فيديو)

بعد إصابات كورونا.. عبلة الكحلاوي: "البلد متهونش عليا" (فيديو)

الصحة تستجيب لاستغاثة دار الباقيات الصالحات بعد ظهور إصابات بكورونا

بعد تعرضها لأزمة.. عبلة الكحلاوي: "وزيرة الصحة إنسانة.. وربنا مش هينسانا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

03:07 م

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام