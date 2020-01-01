"الأطباء" تنعى استشاري الجراحة بمستشفى المحمودية بعد وفاته بكورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:54 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور مصطفى محمد الفقي، استشاري الجراحة بمستشفى المحمودية بالبحيرة، والذي توفي بالمركز الطبي في الإسكندرية بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19.

وقالت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأضافت النقابة أن الدكتور مصطفى محمد الفقي، يعد الشهيد رقم الــ( 110)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الأن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى المحمودية كورونا بوابة الفجر الأطباء استشاري الجراحة

أخبار تهمك

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حسن يهاجم المتنمرين بعد واقعة ابنة نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ 19 دقيقة

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ ساعة و 12 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 16 ساعة

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم نجم وادي دجلة

منذ نصف ساعة

تطورات جديدة بشأن رحيل لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الأطباء" تنعى استشاري أطفال في أسيوط إثر وفاته متأثرا بكورونا

نقابة الأطباء تنعي استشاري جراحة توفى بكورونا في أسوان

وفاة جديدة بكورونا بين أطباء مستشفى المنيرة

الشهيد رقم 99.. "الأطباء" تنعي مدير مستشفى معهد أمناء الشرطة

رقم 100.. الأطباء تنعى شهيدا جديد بين أعضائها

الشهيد 101.. الأطباء تنعى الدكتورعبد الجواد السيد سعد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

03:07 م

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام