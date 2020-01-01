على غرار الإمارات.. دول تطلب تحليل PCR للسفر إليها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:53 م
تحليل
تحليل
ياسمين مبروك
في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، اتخذت بعض الدول التي قررت عودة السياحة، عددًا من الإجراءات، لمنع نقل العدوى بالفيروس، كتقديم تحليل PCR، كشرط للسفر إليها، كما يجرى في الإمارات وكندا.

وترصد "الفجر"، الدول التي تشترط تقديم تحليل PCR، للسفر إليها.

دبي
وضعت دبي بعض الشروط للسفر إليها، حيث أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قيام المسافر بعمل تحليل الـ PCR وحصوله على شهادة يعتبر شرط أساسي للسفر لإمارة دبي فقط، وليس دولة الإمارات كلها.

كندا
كما تطلب كندا أيضًا وجود تحليل الـ PCR مع المسافرين إليها، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الكويت
وألزم مجلس الوزراء الكويتي، جميع شركات الطيران التي تقل رحلات إلى الكويت، بطلب إجراء تحليل (p.c.r)، لكل راكب على نفقته الخاصة، يؤكد خلوه من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، قبل صعوده إلى الطائرة.
ويجب أن يكون التحليل، صادر في موعد لا يزيد عن أربعة أيام من تاريخ السفر، إضافةً إلى تقديم شهادة صحية باللغة العربية تفيد خلوه من الإصابة بالفيروس، وتسليمها إلى السلطات الصحية الكويتية، فور وصوله إلى مطار الكويت الدولي.

السعودية
وكانت السعودية قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.

ويحصل المسافر على نتيجة التحاليل، قبلها بـ24 ساعة، ولإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر، ويتم إجراء التحليل بتكلفة 1000 جنيه، للمصريين، و70 دولارا لغير المصريين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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