جون ترافولتا يودع زوجته كيلي بريستون Kelly preston برسالة حزينة

كيلي بريستون Kelly preston ، يتمتع العديد من نجوم "هوليود" بشهرة واسعة عبر العالم، ومنهم من تجوب شهرته كافة الدول عابرة الحدود والسدود من خلال رسالته السامية "الفن" والقيمة التي يقدمها، وترتبط أذهان محبيهم بأعمالهم الفنية وكذلك حياتهم الشخصية، ليتابعون أبرز الثنائيات على الساحة، والعلاقات الزوجية الناجحة "القليلة" داخل الوسط.





شهرة كيلي بريستون Kelly preston





وتتمتع علاقة كيلي بريستون Kelly preston الممثلة الشهيرة وزوجها النجم الكبير جون ترافولتا بشعبية كبيرة جدًا، على مدار قرابة الـ30 عامًا منذ أن تزوجا في أوائل التسعينيات، ليظهرا معًا سويًا ويستمرا معًا، إلى أن حان القدر وفرض كلمته وكتب عليهما الفراق، الذي لم تقوى عليه السنوات الطويلة التي قضياها معًا.





وفاة كيلي بريستون Kelly preston





ورحلت كيلي بريستون Kelly preston زوجة ترافولتا عن عالمنا أمس الأحد الموافق الـ12 من يوليو 2020، عن عمر ناهز الـ57 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الثدي، الذي أصابها منذ عامين.





ترافولتا يودع كيلي بريستون Kelly preston





وودع ترافولتا زوجته الراحلة كيلي بريستون Kelly preston بكلمات حزينة ومؤثرة على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" قال فيها: "بقلب حزين جدا أبلغكم وفاة زوجتي الرائعة كيلي بريستون التي خسرت معركتها مع سرطان الثدي المستمرة منذ سنتين. لقد واجهت المرض بشجاعة بدعم وحب الكثير من الأشخاص".





كيلي بريستون Kelly preston ومرض السرطان





وكشف المتحدث باسم عائلة كيلي بريستون Kelly preston عن تفاصيل وفاتها ومرضها، مؤكدًا ما تم تداوله في وقت سابق من أنباء عن وفاتها، صباح الأحد بعد صراع مع سرطان الثدي، حيث أرادت أن تخوض المعركة بعيدا من الأضواء وخضعت لعلاجات طبية منذ مدة مدعومة من عائلتها والأصدقاء.





ميلاد كيلي بريستون Kelly preston





ولدت الراحلة كيلي بريستون Kelly preston في الـ13 من أكتوبر عام 1932 في "هاواي"، ودفعتها هوايتها وحبها للفن والتمثيل إلى دراسة المسرح في جامعة جنوب كاليفورنيا.





أعمال كيلي بريستون Kelly preston





قدمت النجمة كيلي بريستون Kelly preston العديد من الأعمال الناجحة لعل أبرزها الفيلم الكوميدي "توينز" الذي قدم عام 1988، وكان سببًا كبيرًا في شهرتها، إضافة إلى مشاركتها مع أرنولد شوارزينغر وداني ديفيتوو و"جيري ماكغوير" الذي عرض للمرة الأولى عام 1999، إلى جانب توم كروز ورينيه زيلويجلر.





حياة كيلي بريستون Kelly preston الشخصية





جمعت النجمة كيلي بريستون Kelly preston وجون ترافولتا قصة حب كبيرة توجت بالزواج في عام 1991، ما أسفر عن ثلاثة أطفال توفي أكبرهم العام 2009 في سن السادسة عشرة، وكان لديه إعاقة وراثية، واستمرت علاقتهما إلى أن توفت مساء أمس.



