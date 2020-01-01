التجار وأصاحاب المحال التجارية في رام الله يعتصمون رفضا لتمديد الإغلاق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:52 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

شهدت مدينة رام الله في الضفة الغربية، اعتصامات لتجار وأصحاب محال تجارية، رفضَا لقرار الحكومه بتمديد الإغلاق لـ 4 أيام إضافية.

 

وقد أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في قت سابق، تمديد إغلاق 4 محافظات في الضفة الغربية المحتلة لمدة 4 أيام، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

وقررت الحكومة الفلسطينية، تمديد إغلاق محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس، لمدة 4 أيام.

 

شهدت فلسطين، اليوم السبت ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مع تسجيل 463 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 396 حالة أمس الجمعة و262 حالة الخميس.

 

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 328 من الإصابات الجديدة رصدت في محافظة الخليل، التي تبقى أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.

 

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع حصيلة الحالات النشطة إلى 5827، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي الخليل وبيت لحم.

 

وتماثل 119 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع المتعافين إلى 829.

 

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن إجمالي الوفايات 23 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 668 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرار الاغلاق فيروس كورونا رام الله اعتصام التجار اصحال المحال

أخبار تهمك

ليس موليكا.. عقبة كبرى تهدد الأهلي بفقدان صفقة القرن

منذ 19 دقيقة

تطورات جديدة بشأن رحيل لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم نجم وادي دجلة

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ يوم

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 16 ساعة

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يهاجم المتنمرين بعد واقعة ابنة نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يغلق ملف التعاقد مع المدافع السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

خبير فرنسي يصدم العالم بشأن التوصل إلى لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضا جديدا مقابل الجنيه

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فلسطين تعلن خلو محافظة نابلس من الإصابات بفيروس كورونا

مجلس الأوقاف في القدس يعلن موعد فتح المسجد الأقصى

كنيسة القيامة في القدس تعيد فتح أبوابها الأحد المقبل

الحكومة الفلسطينية: تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة بكورونا

فلسطين تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

4 نتائج صادمة لدراسات عن المتعافين من كورونا

11:09 ص

مفاجأة.. رئيس برشلونة يقرر تغيير إسم ملعب "كامب نو"

03:07 م

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

"يويفا" يعلق على قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي

02:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام