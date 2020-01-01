برشلونة يستعيد نجمه أمام أوساسونا





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة استعاد نجمه الهولندي فرينكي دي يونج بعد تعافيه من الإصابة.





ومن المقرر أن يخوض البرسا لقائه القادم أمام أوساسونا، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.





وتعرض دي يونج للإصابة في العضلة النعلية لركبته اليمنى خلال الشهر الماضي، وغاب عن آخر 6 مباريات لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو، وسيلتا فيغو، وأتلتيكو مدريد، وفياريال، وإسبانيول، وبلد الوليد.





ويسعى مدرب الفريق الكتالوني كيكي سيتين، إلى أن يكون استعداد لاعبيه كاملا قبل خوض مواجهة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في أغسطس المقبل.





ويحتل برشلونة، وصافة ترتيب الدوري المحلي برصيد 79 نقطة، متخلفا بفارق نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذي سيواجه غرناطة مساء اليوم الاثنين.



