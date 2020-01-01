محمد القاضي: كليب "الحب والسلام" هدفه الإنسانية.. والعمل مع أصالة متعة لا تُوصف

أعرب محمد القاضي مخرج كليب المطربة أصالة "الحب والسلام" التي طرحته مؤخرًا وحقق نسب مشاهدة عالية عبر "يوتيوب" عن سعادته البالغة بردود الأفعال حول الكليب وبتعاونه الأول مع الفنانة أصالة، الذي وصفها بالصوت القوي المميز.

وكشف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" عن كواليس تصوير الفيديو كليب، قائلًا: "إنه استغرق حوالى يومين في تصوير الكليب أحدهما في إحدى البلاتوهات والأخر في إحدى الكمبوندات ".

مؤكدًا على أن العمل مع أصالة متعة لا تُوصف، حيث كانت تحرص دائمًا على تشجيعه أثناء فترة التصوير، وكشف عن سعادتها البالغة عقب تصوير الكليب لإظهارها فيه بطريقة مختلفة وجديدة حاز على إعجاب واستحسان الجميع.

وعن علاقته بالملحن محمد رحيم، الذي كتب ولحن الأغنية قال إن الملحن محمد رحيم تربطه علاقة قوية به وهو الذي رشحه للمطربة أصالة لتصوير الكليب ويعتبره من أفضل الملحنين الموجودين على الساحة الغنائية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد القاضي كليب المطرب أحمد جمال "إحنا مش بتوع حداد"، إهداءً لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع شهداء الوطن، وشارك في الظهور بالكليب أبناء الشهيد منسي.