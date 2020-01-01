تزوج ألمانية قرأت القرآن وبلع مسمار في أحد أعماله.. مالا تعرفه عن أحمد خليل في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الاثنين ذكرى ميلاد الفنان أحمد خليل حيث يحتفل بعيد ميلاده الـ79 وقدم "خليل" عدد كبير من الأعمال الفنية التي رسخت في قلوب جماهيره.

وبالتزامن مع عيد ميلاده يرصد "الفجر الفني" محطات في حياة أحمد خليل:

اسمه الحقيقي أحمد محمد إبراهيم خليل ولد بمحافظة الدقهلية عام 1941.

كان من المقرر أن يشارك الفنانة مي عز الدين في مسلسل "خيط حرير" ولكنه خرج من السباق الرمضاني الماضي ولكنه انضم إلى طاقم مسلسل "الفتوة" وقدم دورا رائعا في السباق الرمضاني الماضي وأشاد به الجمهور.

التحق أحمد خليل بفريق التمثيل في المدرسة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1965 وتم تعيينه معيدا بالمعهد ثم قدم عدد من المسرحيات في مسرح الجيب ومنها "يا طالع الشجرة" و"ياسين وبهية"و"حب تحت الدراسة".

اشتهر أحمد خليل من خلال مسلسل "هوانم جاردن سيتي"و"حديث الصباح والمساء" وتعرض الفنان أحمد خليل لشائعة وفاته العام الماضي ليظهر عقب ذلك في انتخابات المهن التمثيلية.

تزوج "خليل" من سهير البابلي ولكن لم يدم الزواج طويلا ورفض والده دخوله عالم الفن والتمثيل وعقب اقناعه طلب دخوله الإخراج وليس التمثيل ولكنه دخل عالم التمثيل لحبه الشديد له.

صرح الفنان أحمد خليل سابقا أنه قام ببلع مسمار في الحقيقة أثناء تأديته لدوره في مسلسل "حديث الصباح والمساء" رغبة منه في تأدية الدور على أكمل وجه.

وكان "خليل" قد آثار الجدل عندما قالت ليلى علوي عنه في أحد اللقاءات التليفزيونية "لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك".

وأوضح أحمد خليل من خلال لقاءات تليفزيونية "تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثلا صغيرا وهى كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطئي، فأنا كنت شخص وحش جدًا وماكنتش بضحك".

وأضاف قائلا: "استضاف إحدى الفتيات الألمان في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقررًا لها 10 أيام وامتدت لـ3 شهور، وتعرفت أمي عليها وعرفتني بها كي أتزوجها رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية، لكني بعدما رأيتها في منزلنا من "ظهرها"، أعجبت بها وتزوجنا بسرعة.. وطلبت من أسرتي عدم تعليم زوجتي اللغة العربية حتى تستمر الحياة بيننا، لكنهم علموها اللغة واستمرت الحياة بيننا، وأنا لم أرَ شخص في حياتي يعشق مصر مثلها".

وتابع "خليل" متحدثا عن زوجته الألمانية قائلا: "وقت موت زوج شقيقتي، ذهبت زوجتي الألمانية لمعهد جوتة وأحضرت مصحفًا باللغة الألمانية لتقرأ القرآن على روحه، ووقتها أمي رأتها وبكت، وأوصتني عليها، وألا أتسبب لها في أي مضايقة".