تغيير اسم عزبة الدق بالدقهلية لـ"عزبة دار السلام" (صور)

أعلنت اللجنة العليا للتقسيم الادارى بمحافظة الدقهلية فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تغيير اسم عزبة "الدق" بمركز شربين، لتُصبح عزبة دار السلام، وكذا تغيير اسم عزبة شقرف التابعة لمركز بلقاس لتكون بمسمى عزبة "السلام".





حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام واللواء ابراهيم سلامه مساعد مدير أمن الدقهلية.





وكلف محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللأزمة فى هذا الشأن وكان جدول اعمال اجتماع اللجنه قد تناول عددا من الموضوعات الاخرى المتعلقة بنقل تبعية بعض المناطق وفصل زمام بعض المناطق الاخرى وايضا رفع مستوى بعضا من نقط الخدمات الشرطية الى مستوى مركز شرطة.





وتقرر الارجاء للفصل فى تلك الموضوعات لحين استكمال الشروط وتوافرها، وان يتم العرض لها فى جلسات اجتماع اللجنة القادم.





تنفيذ محور مروري شرقي جديد لمدينة طلخا



وعلي صعيد أخر، شهدت محافظة الدقهلية، تنفيذ محور مروري شرقي جديد لمدينة طلخا بتكلفة 50 مليون جنيه، في الدقهلية.

ومن ناحيته، كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السكرتير العام، برئاسة الاجتماع التنسيقي لمتابعة التنفيذ للمحور المروري الشرقي الجديد لمدينة طلخا بتكلفة 50 مليون جنيه.



ويأتي تنفيذ المحور المروري الجديد في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشبكات الطرق والكباري على مستوى الجمهورية باعتبارها عصب التنمية بالمحافظات.

وترأس الاجتماع، اللواء عبد القادر النوري، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، للتنسيق ومتابعة التنفيذ للمحور المروري الشرقي الجديد لمدينه طلخا "طريق السماد" والذي يستهدف ربط المدينة بمحور كباري طلخا على النيل بما يساهم في تخفيف التكدس المرورى داخل محور صلاح سالم والكوبري المعدني بالمدينة.

وتبلغ تكلفة إنشاء المحور المروري الجديد 50 مليون جنية وتقوم بتنفيذه، الهيئة العامه للطرق والكبارى، ويكون طريقا مزدوجا يمتد من شارع كامل ليله بطلخا حتى كوبرى شرنقاش بجسر النيل، ويربط المنصورة بطلخا وطريق شربين ورافد جمصة.

