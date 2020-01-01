المغرب يسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية المغربية، اليوم الاثنين، 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15821.

 

وكشفت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 235، بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة؛ مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 12676 بعد تعافي 393 شخصًا.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

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