نادي القضاة مشيدا بمنظومة التقاضي عن بُعد: "المحامي هيتخذ كافة الإجراءات من مكتبه" (فيديو)

قال المستشار رضا محمود، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه نهاية إبريل الماضي بتعزيز الجهود في تطوير المنظومة القضائية والإسراع في التحول الرقمي؛ للتيسير على المواطنين.





وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن وزارة العدل والاتصالات انخرطت في دراسات منذ إبريل الماضي وتحليليات للبنية التشريعية والتكنولوجية للوصول للتقاضي الإلكتروني.





وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن التقاضي عن بعد يعني تطبيق كافة إجراءات التقاضي من تسجيل الدعاوى، ودفع الرسوم، وحضور أطرافها ووكلاءهم، وإثبات طلباتهم ودفوعهم وتبادل المذكرات حتى صدور الحكم وتنفيذه إلكترونيًا دون الذهاب للمحاكم، معقبًا: "المحامي هيرفع الدعوى ويتخذ كافة الإجراءات من مكتبه"، موضحا أن أهم ما يميز التقاضي عن بُعد هو توفير الوقت والجهد والنفقات.











