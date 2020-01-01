عزل منزلي لوكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط عقب إصابته بـ كورونا

أعلن القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعزل نفسه منزليا حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية.





وقال القمص على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سمحت إرادة الله أن أصاب بفيروس كورونا المستجد وكلي ثقة في قدره الله ونعمه الشفاء بالدعاء والصلاة من أجلي، وأنا الآن بالعزل المنزلي مع ابونا بيشوي، الأبناء والأصدقاء الأعزاء اطمئنوا ربنا موجود".





وناشدت مديرية الصحة بكفر الشيخ، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.





وكثفت محافظة كفرالشيخ، من حملات تعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة.





كما شددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، حسب قرار رئيس الوزراء وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في هذا الصدد.



