عزل منزلي لوكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط عقب إصابته بـ كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:18 م
وكيل المطرانية
وكيل المطرانية
عمرو الشامي
أعلن القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعزل نفسه منزليا حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية.

وقال القمص على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سمحت إرادة الله أن أصاب بفيروس كورونا المستجد وكلي ثقة في قدره الله ونعمه الشفاء بالدعاء والصلاة من أجلي، وأنا الآن بالعزل المنزلي مع ابونا بيشوي، الأبناء والأصدقاء الأعزاء اطمئنوا ربنا موجود".

وناشدت مديرية الصحة بكفر الشيخ، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثفت محافظة كفرالشيخ، من حملات تعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة.

كما شددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات، حسب قرار رئيس الوزراء وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في هذا الصدد.

تطورات أزمة كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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