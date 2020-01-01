"بصورة من اليخت".. سارة الطباخ تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت المنتجة سارة الطباخ، صورة لها من على اليخت في أحد المناطق الساحلية وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وظهرت "سارة" وكانت ترتدي مايوه صيفي بألوان ربيعية مبهجه، وقبعه ونظارة شمس، واعتمدت علي ميكب خفيف.

 

وعلقت" الطباخ "علي الصورة قائلة :" أحياناً في تغيير الموجات بنلاقي إتجاهاتنا الصحيحة، الأشياء تستطيع أن تختبرك لكنها لا تستطيع كسرك، مهما بلغت كميه الضغط عليك لا تستطيع تحطيمك ، روحك صامدة. أنت دائمًا تتغلب على الأشياء وترتد بقوة أكبر من أي وقت مضى.

 

" Sometimes in the waves of change...We find our true direction, Things can test you, but it cannot break you. No amount of pressure can stop the energy that’s within you. Your spirit is resilient. You always overcome things and bounce back stronger than ever before.

beachvibes".

 

يشار إلي أن المنتجه سارة الطباخ لازالت أزمتها قائمة مع الفنان محمد الشرنوبي، حيث أنها رفعت قضية ضده بسبب عدم التزامه بشروط العقد معها وقررت لجنة التحقيق المشكلة من قبل غرفة صناعة السينما استمرار منع محمد الشرنوبي ووقفه من التعامل مع آخرين، وإجباره علي تنفيذ شروط العقد التي تربطه بسارة الطباخ، وذلك بصفتها الممثل القانوني لشركة "إيرث برودكشن"، وأهمها التزامه بتسليمها توكيلاً يتيح لها التعاقد على الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصري لأعماله.


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